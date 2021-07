IEA: OPEC-krangel kan gi oljepriskrig

OPEC-landene skulle i starten av juli møtes for å bli enige om en økning av oljeproduksjonen. På forhånd var medlemslandene enige om å øke oljeproduksjonen med rundt 400.000 fat per dag, men De forente arabiske emirater (UAE) satte seg på bakbena.

Landene var såpass uenige om den foreslåtte fordelingen av produksjonskvotene at de utsatte møtet på ubestemt tid. UAE har økt produksjonskapasiteten sin betydelig fra 2018 – som er referansen for fordelingen av produksjonskvotene innad i OPEC – og mener de har krav på en større andel av OPECs oljeproduksjon.

På kanten av priskrig

I sin oljemarkedsrapport for juni 2021, refererer Det internasjonale energibyrået (IEA) med tittelen «På kanten» til at oljemarkedene står overfor en potensiell priskrig om det ikke oppnås enighet i OPEC.

IEA forventer at den globale etterspørselen etter olje vil returnere til prepandemiske nivåer innen utgangen av 2022. I løpet av 2021 tror IEA at etterspørselen vil øke i snitt med 5,4 millioner fat per dag. I 2022 vil økningen stagnere til 3,1 millioner fat per dag i snitt.

Estimert utvikling av oljeetterspørsel i 2022 Kvartal (i 2022) Millioner fat per dag Q1 98,24 Q2 98,67 Q3 100,27 Q4 100,67 Kilde: IEA

– Muligheten for at det blir en kamp om markedsandeler henger over markedet. Det kan føre til høye drivstoffpriser som kan gi økt inflasjon, skriver IEA i månedsrapporten.

Ved økt inflasjon kan sentralbankene bak oljesensitive valutaer – noe den norske kronen i høyeste grad er – se seg nødt til å sette opp styringsrenten.

Oljeprisen vil stige dersom tilbudet ikke klarer å følge etterspørselen. At produksjonen er lav ser man også på lagerbeholdningen av olje. Det kan presse oljeprisen ytterligere opp. Det vil ikke være bra for produsentene på lengre sikt, tror IEA.

I følge IEAs estimater ligger det i løpet av 2021s tredje kvartal an til det største lagertrekket i råoljelagrene på ti år. Økt bilforbruk – til over de prepandemiske nivåene – bidrar til å tømme oljelagrene. De foreløpige olje- og produktlagertallene for juni fra USA, Europa og Japan viser en samlet nedgang på 21,8 millioner fat.

Det kan også gå andre veien. Fraværet av en avtale, og sammenbrudd i OPEC, kan resultere i et uregulert frislipp av oljeproduksjonen, med risiko for kraftig prisfall.