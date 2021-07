Nyheter om enighet mellom OPEC-landene angående nedtrapping av produksjonskutt bidrar til å sende oljeprisen nedover onsdag. Nedgangen ble også drevet av tall fra USA som vitnet om lavere drivstoffetterspørsel forrige uke.

Brent-oljen omsettes i skrivende stund for 74,30 dollar fatet, ned 2,86 prosent. WTI-oljen handles til 72,75 dollar pr. fat, ned 3,32 prosent.

Flere medier, deriblant The Wall Street Journal og Reuters, kunne onsdag melde at oljekartellet OPEC+ har blitt enige med De forente arabiske emirater om å slippe opp ytterligere på produksjonskuttene. Dette etter at det forrige offisielle møtet mellom partene endte med uenighet og utsettelse av samtalene på ubestemt tid.

Uenigheten dreide seg om at landene ønsket å øke oljeproduksjonen med 400.000 fat pr. dag fram til normal produksjon var oppnådd, mens De forente arabiske emirater ønsket å oppnå en høyere baseline-produksjon.

Ifølge Reuters sine kilder ville dagens enighet medføre at visse produksjonskutt ville vare til utgangen av 2022. Fra offisielt hold hevdes det imidlertid fra De forente arabiske emirater at det fortsatt ikke er enighet mellom landene.

Oljeprisen ble også trukket nedover i dagens handel som følge av tall fra USA som viste fallende etterspørsel etter bensin. Til tross for at råoljelagrene falt mer enn ventet, ble dette overskygget av den svekkede bensinetterspørselen. Det skriver Reuters.