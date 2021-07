Oljeprisen ned etter svak Kina-import og OPEC-fremskritt

Nyheter om enighet mellom OPEC-landene angående nedtrapping av produksjonskutt bidrar til å sende oljeprisen nedover onsdag kveld og torsdag morgen. Nedgangen ble også drevet av tall fra USA som vitnet om lavere drivstoffetterspørsel forrige uke i tillegg til lav Kina-import.

Brent-oljen omsettes i skrivende stund for 74,17 dollar fatet, ned 0,5 prosent. WTI-oljen handles til 72,49 dollar pr. fat, ned 0,6 prosent.

Kina-fall

Kinesisk oljeimport falt 3 prosent fra januar til juni sammenlignet med året før. Det er første fall siden 2013.

– Importen falt som følge av at stigende priser har skylt bort marginene til raffineriene, sier Eurasia Group i et notat.

– Hvis OPEC ikke blir enige om å øke produksjonen snart vil høye oljepriser sannsynligvis føre til ødeleggelse av etterspørselen. Spesielt i fremvoksende markeder som India, sier gruppen.

OPEC-enighet

Flere medier melder at oljekartellet OPEC+ har blitt enige med De forente arabiske emirater om å slippe opp ytterligere på produksjonskuttene.

Uenigheten dreide seg om at landene ønsket å øke oljeproduksjonen med 400.000 fat pr. dag fram til normal produksjon var oppnådd, mens De forente arabiske emirater ønsket å oppnå en høyere baseline-produksjon.

Ifølge Reuters sine kilder ville dagens enighet medføre at visse produksjonskutt ville vare til utgangen av 2022. Fra offisielt hold hevdes det imidlertid fra De forente arabiske emirater at det fortsatt ikke er enighet mellom landene.

«Avtalen vil ta en stund for å få sluttført, men det virker som UAE vil få lov til å produsere mer neste år. Det virker som OPEC+ vil straks ha en plan for å øke produksjonen og det er velkomne nyheter, ettersom sterkt voksende etterspørsel begynte å gjøre oljemarkedet for stramt», skriver Edward Moya, senioranalytiker i OANDA, ifølge Platts.

Det internasjonale energibyrået (IEA) varslet tidligere denne uken om et betydelig strammere marked hvis ikke Saudi-Arabia og UAE inngikk et kompromiss rundt produksjonskvotene. Onsdag kunne Reuters melde at de to landene hadde blitt enige om en avtale, og viste til en kilde i OPEC+.

Analytikere i Platts peker videre på at Irak og andre medlemmer kan nå forsøke å øke baseline-produksjonen fra mai 2022, også, men poengterer at Saudi-Arabias innflytelse vil være avgjørende.

Oljeprisen ble også trukket nedover som følge av tall fra USA som viste fallende etterspørsel etter bensin. Til tross for at råoljelagrene falt mer enn ventet, ble dette overskygget av den svekkede bensinetterspørselen.