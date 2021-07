OPEC kommer med nye estimater for oljeproduksjon

OPEC uttaler at de venter en ren global etterspørsel på 99,86 millioner fat olje per dag i 2022, fremgår det av OPECs månedsrapport fra juni. Anslaget for resten av 2021 holder seg imidlertid uendret på 96,58 millioner fat per dag.

Videre estimerer kartellet at etterspørselen etter OPEC-olje vil være 28,7 millioner fat per dag. Samtidig nedjusterer de estimatet for det samme tallet i 2021, fra 27,66 millioner til 27,65 millioner fat.





Videre fremgår det at det ventes en væskeproduksjon utenfor OPEC på 65,9 millioner fat per dag i 2022. For 2021 ventes samme tall ventes å være 63,76 millioner fat per dag, noe opp fra 63,73 millioner ved forrige rapport.

Juni-tall

OPEC anslår videre at den gjennomsnittlige råoljeproduksjonen for de 13 OPEC-landene var 26,034 millioner fat per dag i juni, opp fra 25,448 millioner fat i mai.

Blant de største oljeprodusentene i OPEC kunne Saudia Arabia vise til en produksjon på 8,928 millioner fat per dag i juni, mot 8,544 millioner fat foregående måte. Videre melder Iran om en dagsproduksjon på 2,470 millioner fat, opp fra 2,437 millioner fat måneden før.