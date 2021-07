Oljeprisen faller etter OPEC-avtale

– Denne avtalen bør gi markedsdeltakerne trøst i at kartellet ikke er på vei mot et rotete brudd og ikke vil åpne produksjonsflommene når som helst snart, sier RBC Capital Markets i et notat, ifølge Reuters.

Meglerhuset refererer til er at det søndag ble klart at oljekartellet Opec+ skal gå inn for å produsere 400.000 flere fat olje om dagen i august enn de gjør nå.

I juli er produksjonen kuttet med 5,8 millioner fat olje, og i august vil oljekartellet altså kutte produksjonen med 5,4 millioner fat om dagen. Videre frem mot jul skal kuttene gradvis trappes ned, og totalt vil Opec+ produsere to millioner flere fat om dagen over nyttår enn det de gjør i dag.

Enigheten kom etter en uke med forhandlinger på overtid. Oljekartellet var nesten enige om å øke produksjonen ved første møte, men De forente arabiske emirater krevde å få en større andel av produksjonen, noe som skapte uenighet.

Mandag morgen faller Brent-oljen 0,30 prosent til 73,03 dollar, mens WTI-oljen er ned 0,32 prosent til 71,20 dollar.