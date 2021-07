– Oljeprisen kan stige til over 100 dollar fatet

Barclays oppjusterer deres estimater for brent spot med 3-5 dollar per fat for 2021. Meglerhuset ser nå en brent-oljepris på 72 og 75 dollar fatet i tredje og fjerde kvartal for 2021, der snittprisen for året forventes å være 69 dollar fatet.

Det fremgår av en analyse fra meglerhuset onsdag, oppsummert av TDN Direkt.

Videre skriver Barclays at de oppjusterer deres estimater på grunn av en raskere normalisering av OECD-lagrene enn ventet, samt komprimeringen som har skjedd i brent-WTI-spreaden. Samtidig er prisestimatene for 2022 nedjustert med 3 dollar per fat på grunn av forventninger om et større overskudd. Barclays tror på en snittpris for brent spot i 2022 på 68 dollar per fat, melder TDN Direkt.

Meglerhuset uttrykker også at de har tro på at oljeprisen kan skyte i været.

– Oljeprisene kan stige til over 100 dollar per fat de kommende månedene hvis OPEC+ er for trege med å bringe tilbake tilbudet, gitt den relativt uelastiske tilbudsresponsen utenfor OPEC+, skriver Barclays i følge TDN Direkt.

Samtidig tror ikke meglerhuset på at en oljepris på over 100 dollar fatet er et optimalt utfall. Barclays peker også på at varianter av coronaviruset vil kunne redusere tempoet for etterspørselsinnhentingen, men tror at det vil være mer dempet enn tidligere i år fordi vaksineringen sannsynligvis hindrer alvorlig sykdom.