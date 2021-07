Svak nedgang i oljeprisen

Oljeprisen går ned onsdag morgen. Verdien av et fat nordsjøolje Brent faller 0,73 prosent til 73,65 dollar fatet. WTI-oljen faller 0,64 prosent til 71,59 doller.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 72,38 dollar ved stengetid på Oslo Børs fredag.

Seadrill har kommet til enighet med sentrale långivere om en plan som sikrer videre drift av riggselskapet. Blant annet blir John Fredriksen med videre.

– Forrige mandags panikk over deltavarianten og dens innvirkning på gjeninnhentingen av oljeetterspørselen var slutt i midten av forrige uke. Men selve frykten for varianten fortsetter å henge i luften, og kan forhindre at oljeprisen stiger til nye høyder, sier administrerende direktør Vandana Hari i Vanda Insights til S&P Global Platts, ifølge TDN Direkt.

Platts skriver videre at analytikere sier at oljemarkedet i seg selv fortsetter å være sterkt med forbedret nedstrøms oljeetterspørsel i både Europa og USA. Som eksempel trekker Platts frem at oljeetterspørselen i USA økte med 6,6 prosent i uken som sluttet 16. juli, ifølge den seneste EIA-rapporten.