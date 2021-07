Svak dollar og høyt oljelagertrekk fører til oppsving for oljeprisene

Onsdag morgen omsettes et fat brent-olje for 74,74 dollar, en oppgang på 0,04 prosent i løpet av natten.

WTI-oljen blir omsatt for 71,99 dollar, opp 0,2 prosent.

Oppgangen skal ifølge TDN Direkt være støttet av en svekket dollar og et høyere enn ventet oljelagertrekk.

Ifølge en undersøkelse fra American Petroleum Institute (API) falt råoljelagrene i USA med 4,7 millioner fat i forrige uke, der det på forhånd ifølge oilprice.com var ventet et lagertrekk på 3,4 millioner fat.

Oljeprisen har ifølge TDN videre blitt støttet av en svekket dollar, ifølge DailyFX-strateg Margaret Yang, som forklarer at investorer venter at sentralbanksjef Jerome Powell i Federal Reserve vil gjenta sitt «duete» standpunkt ved rentebeskjeden onsdag.

Deltavarianten

Bloomberg skriver onsdag at det ventes at globale varelager vil stramme seg gjennom resten av året ettersom betydelige energiforbrukere fortsetter å komme seg tilbake til normale nivåer etter pandemien, selv om den siste Covid-19-gjenoppblomstringen gir bekymringer for utsiktene for kortsiktig etterspørsel. Den raskt spredte delta-varianten har ført til fornyede begrensninger i noen regioner.

Delta kan vise seg å bli et problem for raffinerier som for tiden henter inn den beste fortjenesten på mange år. Prosessorer vil tjene penger, men er varsomme med tanke på at fornyet svakhet i etterspørselen kan føre til oppblåste lagre og presse marginer igjen, skriver Bloomberg.

«Den største risikoen for oljeprisene er fremdeles delta-varianten, med mange land som fremdeles kommer til rette med utbruddene,» sa Suvro Sarkar, energisektorens leder for gruppeforskning ved DBS Bank Ltd. i Singapore. «OSS. og Europas etterspørsel bør fortsette å støtte prisene for øyeblikket. »

Markedsaktørene vil videre rette blikket mot de ukentlige oljelagertallene fra det amerikanske energidepartementet, som ventes fremlagt klokken 16.30 senere i dag.