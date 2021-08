Kraftig resultatforbedring for BP

BP knuste forventningene med sitt resultat for andre kvartal 2021. Nå utvider selskapet sitt utbytteprogram. Det fremkommer av selskapets kvartalsrapport, publisert tirsdag.

Den britiske oljegiganten vil betale ut 1,4 milliarder dollar i utbytte. Det er en økning i utbyttet på 4 prosent til 5,46 cent per aksje.

BP fikk et underliggende replacement cost-resultat (RC-resultat) på 2.798 millioner dollar i andre kvartal 2021, mot -6.682 millioner dollar i samme periode året før, rapporterer selskapet tirsdag. Med dette knuser selskapet forventningene, da det var forventet et resultat på 2,1 milliarder.

Oppstrømsproduksjonen var ned 15 prosent fra samme periode året før. I første halvår 2021, eksklusive Rosneft, var 2,169 millioner fat oljeekvivalenter pr dag.

Det forventes at oppstrømsproduksjonen blir høyere i tredje kvartal enn i andre kvartal. For helåret 2021 forventes rapportert oppstrømsproduksjon å bli lavere enn i 2020 på grunn av det pågående eiendelssalgsprogrammet.

BP påpeker at de vil prioritere utbyttebetalinger fremover og vil fortsette å fokusere på å styrke balansen ved å redusere gjelden.

Aksjen steg omtrent 3,11 prosent tirsdag morgen.

Investerer 13 milliarder dollar

Videre rapporterer BP at selskapet fortsatt venter at de totale driftsinvesteringene (capex), inkludert ikke organiske driftsinvesteringer, vil være på rundt 13 milliarder dollar i 2021.BP forventer fortsatt at provenyet fra salg av eiendeler vil bli 5-6 milliarder dollar i 2021.

Nettogjelden ventes å stige i første halvår 2021 før den blir redusert i andre halvår støttet av vekst i kontantstrømmen fra drift og bidrag fra eiendelssalg.