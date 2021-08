Den amerikanske oljegiganten ConocoPhillips rapporterte inntekter på 2,1 milliarder dollar, eller 1,55 dollar pr. aksje, sammenlignet med 300 millioner dollar eller 0,24 dollar pr. aksje i samme periode i 2020.

Det går frem av selskapets kvartalsrapport presentert tirsdag.

Justert resultat endte på 1,27 dollar pr. aksje i andre kvartal 2021, mot et justert resultat på -0,92 dollar pr. aksje samme periode året før.

På forhånd var det ventet et justert resultat pr. aksje på 0,97 dollar, ifølge Refinitiv-konsensus. Det vil si at selskapet slo estimatene med over 30 prosent.

I første kvartal endte justert resultat på 0,69 dollar pr. aksje.

Mye av forskjellen i inntjening kan forklares i oljeprisens utvikling. I fjor sto oljeprisen helt nede i 43 dollar på samme tid, mens den nå handles for 73,22 dollar.

Selskapet hadde en produksjon i andre kvartal – eksklusive Libya-virksomheten – på 1,5 millioner fat oljeekvivalenter pr. dag. I tredje kvartal 2021 venter selskapet å ha en produksjon ekskludert Libya-virksomheten på samme som inneværende kvartal.

I forrige kvartalsrapport varslet selskapet at brutto gjeld skal reduseres med 5 milliarder dollar de neste fem årene.