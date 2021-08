Roper kjøp av oljekjempe

I en fersk analyse oppgraderer Sparebank 1 Markets anbefalingen på Aker BP fra nøytral til kjøp. Kursmålet holdes uendret på 280 kroner pr aksje, skriver TDN Direkt.

Meglerhuset peker blant annet på at aksjen er ned 15 prosent siden de nedgraderte anbefalingen til nøytral tilbake i juni. Samtidig har lete- og produksjonssektoren (E&P) utviklet seg flatt og en Brent-oljepris som er marginalt opp.

Bakgrunnen for oppgraderingen skal være at meglerhuset mener risk/reward for Aker BP-aksjen er mer attraktiv, har analytiker Teodor Sveen-Nilsen skrevet i følge TDN Direkt.