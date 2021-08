Labour krever timeplan for full stans i olje- og gassleting

Under et besøk i Glasgow i Skottland sa den britiske Labour-lederen at det er viktig å verne folks jobber, men at det også er viktig å avslutte videre leting etter olje og gass.

– Vi må beskytte folks jobber, og vi må lage en timeplan for stans i oljeletingen. Men basert på konsensus og enighet. Ellers mangler forbindelsen mellom forpliktelsene vi har i forbindelse med klimakrisen, og forpliktelsene til lokalsamfunnene, sa han ifølge The Guardian.

Han ville ikke si noe mer konkret om datoer og frister, utover at det er nødvendig å fastsette en klar timeplan.

Labour har nylig foreslått 30 milliarder pund til å skape 400.000 nye grønne jobber som kan bidra både til å takle klimakrisen og skape ny vekst.

– Noen i regjeringen mener vi ikke har råd til dette. Men det er helt feil, vi har ikke råd til å la være. Å takle klimakrisen er ikke bare en moralsk og politisk plikt, men en enorm mulighet. Over hele verden er kappløpet i gang for grønne jobber, sa han.