EIA spår økt oljeproduksjon i 2021, men lavere pris

Oljeprisen synker 0,56 prosent onsdag morgen og et fat brent-olje koster 70,44 dollar. WTI-oljen svekker seg 0,64 prosent til 68,05 dollar fatet.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 70,95 dollar ved stengetid på Oslo Børs tirsdag.

Det amerikanske energidepartementets statistikkfløy, EIA, la frem en oppdatert Short-Term Energy Outlook-rapport på tirsdag. Ifølge rapporten ser EIA nå en råoljeproduksjon i USA på 11,12 millioner fat pr. dag i 2021, mot det forrige anslaget på 11,10 millioner fat pr. dag, melder TDN Direkt.

For 2022 er estimatet justert ned til 11,77 millioner fat pr. dag, mot det tidligere anslaget på 11,95 millioner fat pr. dag.

EIA skriver også i rapporten at de venter at prisen på brent-oljen vil stabilisere seg på 72 dollar i snitt pr. fat i andre halvdel av 2021, før prisen vil falle til et snitt på 66 dollar pr. fat i 2022. Prisanslaget for årets tredje kvartal er svekket til 73,07 dollar pr. fat, fra tidligere 73,35 dollar, mens anslaget for hele 2021 er justert ned til 68,71 dollar, fra tidligere 68,78 dollar.

Lagernedgang

Råoljelagrene i USA falt med 0,8 millioner fat i forrige uke, ifølge en undersøkelse fra American Petroleum Institute (API), som er USAs største bransjeorganisasjon for petroleumsindustrien.

API-tallene viser også at bensinlagrene falt med 1,1 millioner fat, mens destillatlagrene steg med 0,7 millioner fat i forrige uke, melder TDN.