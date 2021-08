Det hvite hus vil be OPEC og samarbeidspartnerne om å øke produksjonen i et forsøk på å bekjempe stigende bensinpriser, melder CNBC.

Bekymringen er at stigende inflasjon kan avspore den økonomiske gjeninnhentingen etter corona.

Oljeprisene reagerer brått ned. Frontkontrakten for Brent-oljen gikk fra nærmere 71 dollar til nærmere 69,50 dollar fatet på få minutter, men har siden hentet seg noe inn og står nå i rundt 70 dollar. WTI-oljen har et lignende reaksjonsmønster, og ligger rundt 67,60 dollar fatet.

– Holder helt enkelt ikke

Offisielle tjenestepersoner fra Biden-administrasjonen har snakket med representanter fra OPECs de facto-leder Saudi-Arabia denne uken, så vel som representanter fra Emiratene og andre medlemmer av OPEC+.

Det hvite hus mener ifølge nettstedet at juli-avtalen om å øke oljeproduksjonen med 400.000 fat pr. dag månedlig fra august og inn i 2022 «helt enkelt ikke holder» i «et kritisk øyeblikk i den globale gjeninnhentingen.

«Vi har engasjert relevante OPEC+-medlemmer i betydningen av konkurransedyktige markeder i prisfastsettelsen. Konkurransedyktige markeder vil sikre pålitelig og stabil energiforsyning, og OPEC+ må gjøre mer for å støtte gjeninnhentingen», skriver nasjonal sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan i en uttalelse CNBC har hentet inn.

Passerte 3 dollar pr. gallon

Oppsvinget i etterspørselen etter petroleumsprodukter har sendt amerikanske bensinpriser opp, og ifølge American Automobile Association (AAA) sto den nasjonale gjennomsnittsprisen for en gallon (3,8 liter) bensin i 3,186 dollar tirsdag. Det er en drøy dollar opp på ett år.

Da snittprisen passerte 3 dollar-merket i mai, var det ifølge nettstedet for første gang siden 2014.

– Presidenten anerkjenner at bensinpriser kan sette et familiebudsjett i skvis. Han vil at administrasjonen skal bruke ethvert tilgjengelige verktøy for å senke bensinkostnadene, uttaler en høytstående tjenestemann i Det hvite hus.