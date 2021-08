Gode lagertall redder ikke prisene – faller på virusfrykt

Oljeprisene faller torsdag for første gang denne uken etter virusfrykt.

Brentoljen ligger ned 0,1 prosent til 71,79 dollar pr. fat, mens WTI-oljen faller 0,3 prosent til 67,75 dollar pr. fat.

Nye utbrudd av deltavarianten gjør at investorene hever øyebrynene hva gjelder styrken i den økonomiske innhentingen, som igjen vil påvirke etterspørselen etter det sorte gullet.

– Gitt risikoen rundt deltavarianten, men også det stadig økende vaksineprogrammet er det mulig at andre halvdel av året også vil se stakkato utvikling før ting forhåpentligvis normaliserer seg i 2022, skriver Eurasia Group i et notat.

Oljeprisen har steget hele 10 prosent siden mandag og etterspørselen har steget til høyeste nivå siden mars 2020, ifølge Det amerikanske energidepartementets statistikkfløy (EIA).

– Lagertrekket var velkomne nyheter, men en bratt nedgang i oljeeksporten og skuffende flybensinetterspørsel forhindret at prisene la på seg mer, sier analytiker Edward Moya i Oanda, ifølge Reuters.

De amerikanske råoljelagrene falt med 3 millioner fat i forrige uke til 432,6 millioner fat. Det viser statistikk fra EIA. På forhånd var det ventet at lagrene skulle være ned 2,7 millioner fat, ifølge Trading Economics.

Tallene fra API tirsdag kveld viste en nedgang i råoljelagrene på 1,6 millioner fat forrige uke.

Økningen i oljeprisen støttes også av en ulykke i Mexico der en brann har drept minst fem arbeidere og stoppet rundt 400.000 fat pr. dag av produksjon.

Stort sprik

Bloomberg News skriver torsdag at prisforskjellen på brent- og WTI-olje har steget til sitt høyeste nivå på fire måneder på forventninger om større tilbud fra USA.

Ifølge nyhetsbyrået planlegger USA å selge sitt største volum av olje på over syv år fra landets strategiske reserver på et tidspunkt hvor raffinerier i landet gjør seg klar for sesongmessig vedlikehold, og oljekonsumet historisk sett er svakere.

Dette bidrar til å dempe WTI, samtidig som bedre etterspørselsutsikter i Europa holder brent-prisen på høye nivåer, noe som videre bidrar til prisgapet.