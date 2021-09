Oljeproduksjonen kom unna orkanen uten større skader – prisene faller

Oljeprisene faller etter at det ble klart at orkanen «Ida» ikke gjorde særlig store ødeleggelser på oljeproduksjonen ved sørkysten av USA.

Mandag formiddag koster et fat nordsjøolje (brent spot) 72,33 dollar fatet, en nedgang på 0,3 prosent i løpet av dagen.

WTI-oljen omsettes for 68,0 dollar, ned 0,9 prosent.

Nedgangen kommer i etterkant av at prisene økte noe som følge av en nedstenging av produksjonsanleggene, i frykt for at orkanen skulle gjøre skade på anleggene i Mexicogulfen.

«Orkanen Ida har nå truffet land i Louisiana, og de foreløpige anslagene tyder på at den amerikanske råoljeproduksjonen for det meste har kommet unna å ta skade.»

Det skriver råvareanalytiker Bjarne Schieldrop i SEB i en oljeprisanalyse.

Han understreker imidlertid at det fremdeles er tidlig for å kunne slå fullstendig fast at det ikke er forekommet større skade, men at de foreløpige signalene tyder på at produksjonen har klart seg.

«Redusert råoljeeksport og lavere forbruk av råolje hos raffineriene i Louisiana vil imidlertid sannsynligvis fylle opp oljelagre i Cushing Oklahoma, og føre til en relativ svakhet i WTI-oljen mot Brent råolje,» skriver Schieldrop videre, som vil forklare prisforskjellen mellom oljene.

Vil ta fire til seks uker

De generelle skadene fra orkanen er ventet å koste 40 milliarder dollar med skade på opp mot én million hus, skriver analytikeren. Syv store raffinerier har vært i orkanens bane, og det er ventet at det vil ta fire til seks uker før disse kommer i drift igjen, gitt at det ikke avdekkes noen større skader.

«Det betyr mindre oljeprodukter på markedet og derfor høyere produktpriser på ting som bensin og flydrivstoff.»

Produksjonen av olje i gulf-områdene ligger normalt på 1,8 millioner fat pr. dag. På grunn av orkanen har produksjonen midlertidig falt med 1,7 millioner fat.

Opec+ sikter på produksjonsøkning

Det blir i tillegg meldt at oljekartellet Opec+ sannsynligvis vil holde den nåværende produksjonspolitikken uendret under onsdagens møte, skriver Reuters mandag.

Nyhetsformidleren viser til tre ikke-navngitte kilder som skal ha kjennskap til saken.

Det betyr at kartellet vil sikte på å øke produksjonen med 400.000 fat pr. dag hver måned.