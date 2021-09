Tirsdag i forrige uke ble det kjent at oljeselskapet BW Energy har funnet mer olje på Hibiscus North-feltet i Dussafu-lisensen utenfor kysten av Gabon. BW Energy er operatør, og eier 73,5 prosent av lisensen der også Panoro Energy er inne med 17,5 prosent eierandel.

Arctic Securities reagerer med å høyne kursmålene for både BW Energy og Panoro Energy, går det ifølge TDN Direkt frem av analyser mandag morgen.

Kursmålet i BW Energy går fra 40 til 42 kroner, mens det i Panoro Energy oppjusteres fra 34 til 38 kroner. Kjøpsanbefalinger opprettholdes på begge aksjene.

Bekreftes Hibiscus North-funnet i midtpunktet av estimatet, vil meglerhusets såkalte «kjerne-NAV» (net asset value) ifølge nyhetsbyrået øke med 3,20 kroner pr. aksje for BW Energy og 1,90 kroner aksjen for Panoro Energy.

– Vet mer om en uke

BW Energy har nå truffet blink seks av syv ganger utenfor Gabon.

– Vi vet selv ikke størrelsen ennå, men det ser ut som et kommersielt funn, sa finansdirektør Knut Sæthre til Finansavisen forrige tirsdag, og estimerte da «et par uker før vi vet hvor mye olje som er i brønnen».

Selskapet skal nå gjøre sidestegsboring for å finne ut nøyaktig størrelse på funnet.

BW Energy har tidligere indikert at brønnen kan inneholde 10-40 millioner fat olje, og et kommersielt funn vil dermed være et betydelig tillegg til ressursene på blokken i sin helhet. Disse er estimert til rundt 105 millioner fat olje.

Både BW Energy og Panoro Energy løfter seg drøye prosenten hittil i mandagens handel, til henholdsvis 27,45 og 23,80 kroner. Kursmål på 42 og 38 kroner betyr at Arctic Securities ser oppsider i aksjene på henholdsvis 53 og 60 prosent fra dagens nivåer.