Oljemygg inngår utviklingsavtale for et oljefelt i Nigeria

Zenith Energy har inngått en avtale med Noble Hill-Network Limited (NHNL), et privat nigeriansk olje- og gasselskap, som eier 100 prosent av Risk Service Contract (RSC) for utviklingen av North-West Corner av OML 141 (NW OML 141), ifølge en melding fra selskapet.

NW OML 141 dekker et område på omtrent 105 kvadratkilometer i sumpområdet i Niger Delta -regionen. Området inneholder to oppdagede felt og ett potensielt felt med anslagsvis 232,7 millioner fag oppdaget olje, med potensiale til å vokse til mer enn 500 millioner fat betingede og potensielle ressurser, inkludert naturgass og kondensat.

De oppdagede feltene inkluderer «Elepa South» og «Barracuda», som Zenith kategoriserer som «potensielt svært produktive» og som er «drill ready». Det potensielle feltet er «Curlew Channel», som er et stort multi-TFC naturgass- og kondensatprospekt. NHNL planlegger boreaktiviteter før utgangen av året og produksjonsstart gjennom et tidlig produksjonsanlegg kort tid etter.

I henhold til vilkårene har Zenith en periode på 90 dager for å gjennomføre due diligence og vurdere muligheten til å delta i RSC via et potensielt kjøp av en eierandel i NHNL.

Selskapet understreker at ingen vilkår for noen mulig transaksjon har blitt diskutert på dette tidspunktet.