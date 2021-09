Regjeringen foreslår omlegging av petroleumsskatten

Regjeringen foreslår at reglene om avskrivninger og friinntekt i særskatten for petroleum fra 2022 erstattes med umiddelbare fradrag for investeringskostnader (kontantstrømskatt), kommer det i en pressemelding tirsdag.

– Omleggingen vil gjøre skattesystemet for olje- og gassvirksomheten bedre tilpasset utviklingen på norsk sokkel i årene fremover. Endringene vil innebære at skattevilkårene blir strammere og virker mer nøytralt på investeringene. Samtidig legger vi til rette for at selskapene skal få forutsigbare rammevilkår, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i meldingen.

Det nåværende skattesystemet for petroleumssektoren har en skattesats på 78 prosent, med skattefradrag som løper over seks år – den såkalte friinntekten. Det foreslås endret til et system hvor skattesatsen fortsatt er på 78 prosent, men fradragene skjer i løpet av det første året etter investeringen. Dermed vil friinntekten forsvinne, og overføringene til staten vil potensielt kunne økes.

Den nye skatten kaller finansminister Jan Tore Sanner for en kontantstrømskatt.

Skatteskjerpelse

Teodor Sveen-Nilsen, analytiker i Sparebank 1 Markets var tirsdag kveld usikker på virkningene av det nye skattesystemet.

– Ved første øyekast ser jeg at skattefradraget på investeringer reduseres fra 89,6 prosent til 78 prosent – en skatteskjerpelse på investeringer nominelt sett, sier Sveen-Nilsen, og fortsatte

– Utslaget på prosjektlønnsomheten vil avgjøres av hvilken diskonteringsrente man bruker på prosjektene.

Positive effekter

Ifølge regjeringen vil en omlegging til kontantstrømskatt få flere positive effekter.

«For staten gir omleggingen over tid økte skatteinntekter og et bedre samsvar mellom selskapenes og samfunnets vurderinger av lønnsomhet,» heter det i meldingen.

«For selskapene vil forslaget innebære en betydelig likviditetstilføring. Om dette over tid fremstår som en skatteskjerpelse eller ikke for selskapene vil avhenge av om de verdsetter fremtidige fradrag med et høyt avkastningskrav, slik flere selskaper sier at de gjør.»

Forslaget innebærer ifølge meldingen at selskapsskatten kommer til fradrag i grunnlaget for særskatt, på samme måte som i grunnrenteskatten for vannkraft. Dermed er det ikke lenger behov for særregler for underskudd i selskapsskatten, og det foreslås derfor noen justeringer for at selskapsskatten skal bli mest mulig lik som for annen næringsvirksomhet.

Samlet skatteprosent forblir 78 prosent, men fordi selskapsskatten kommer til fradrag i særskatten, blir særskattesatsen økt teknisk til 71,8 prosent.

Forslaget innebærer også at leterefusjonsordningen avvikles fordi særskatteverdien av underskudd nå uansett vil bli utbetalt i skatteoppgjøret påfølgende år.