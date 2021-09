– Dette er en riktig og ansvarlig omlegging – for fellesskapet, for klimaet og for selskapene. Kontantstrømskatt vil redusere risikoen for ulønnsomme olje- og gassinvesteringer, til beste både for økonomien og klimaet, sier Ropstad.

Regjeringen presenterte tirsdag et forslag til endringer i oljeskatteregimet.

– En kontantstrømskatt vil også over tid gi staten økte inntekter samtidig som selskapene oppnår både økt likviditet og forutsigbarhet om rammevilkårene fremover, legger Ropstad til.