Industri Energi reagerer på brå omlegging av petroleumsskatten rett før valget

Regjeringen presenterte nyheten på en hasteinnkalt pressekonferanse tirsdag kveld med samtlige tre regjeringspartier representert. I forkant ville ingen si hva pressekonferansen skulle dreie seg om.

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi sier til VG at han ikke har fått satt seg inn i de foreslåtte endringene ennå, men er kritisk til at regjeringen kommer med dette nå. Han sier det er en snodig måte å gjøre det på rett før et valg.

– Jeg synes det er litt av en prosess å legge det fram halvannen uke før valget. Dette berører en stor industri. Det hadde vært greit med et forvarsel og involvering i hva dette vil bety for arbeidsplassene våre, sier han til avisen.

Leder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri sier dette er starten på en nedbremsing av oljevirksomheten i Norge.

– Dette er et grep for å forberede Norge på at oljealderen går mot slutten. Dette vil bremse leteboringen, sier Lier-Hansen, og legger til at han må sette seg inn i detaljene.

Det nye skatteopplegget vil innebære at dagens friinntekter og leterefusjonsordning erstattes med en kontantstrømskatt og umiddelbar utgiftsføring av investeringer fra 2022. Hensikten er ifølge regjeringen å gjøre skattesystemet mest mulig nøytralt.