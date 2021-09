Aker BP-funn mindre enn antatt

Aker BP har avsluttet boring av en avgrensningsbrønn på Liatårnet, der resultatene viser at brønnen vil medføre en nedjustering av ressursestimatene, melder Oljedirektoratet onsdag.

Dog er det for tidlig å gi et oppdatert estimat for funnet.

«Brønnen støtte på lavere volumer av hydrokarboner enn ventet. I påvente av ytterligere analyse indikerer de foreløpige resultatene at en nedjustering av ressursestimatet for funnet er sannsynlig», skriver Aker BP selv i en børsmelding.

Samtidig understreker selskapet at resultatene fra avgrensningsbrønnen ikke vil påvirke NOAKA-utviklingen, og heller ikke letestrategien i området.

Før avgrensningsbrønnen, som ble boret 40 kilometer nordøst for Alvheim-feltet i Nordsjøen, var selskapets ressursanslag for funnet 13-32 millioner standard kubikkmeter utvinnbar olje.

Aker BP er operatør og eier 90,26 prosent av utvinningstillatelse 442. Resten av lisensen er eid av Lotos Exploration & Production Norge.