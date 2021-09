– Da tvinges OPEC+ til å ta en pause

OPEC+ har høynet sitt estimat for 2022-veksten i oljeetterspørselen, melder Reuters og viser til to kilder innad i OPEC+.

Det tidligere estimatet på 3,28 millioner fat pr. dag jekkes opp til 4,20 millioner fat olje pr. dag. For inneværende år spår OPEC+ en etterspørselsvekst på 5,95 millioner fat pr. dag, etter at den stupte med 9 millioner fat pr. dag i 2020 grunnet coronapandemien.

Oppjusteringen ble gjort tirsdag under et møte i den tekniske komitéen (JTC) i OPEC+ i forkant av ministermøtet som starter klokken 17.00 norsk tid onsdag.

– Markedet snur

Det hersker bred konsensus om at ministermøtet viderefører sin annonserte strategi som går ut på 0,4 millioner fat pr. dag i månedlig produksjonsøkning fra august i år til september neste år.

OLJEANALYTIKER: Helge André Martinsen i DNB Markets. Foto: DNB

«Dette innebærer at OPEC+-kuttet vil være fullt reversert innen utgangen av september 2022. JTC indikerer et tilbudsunderskudd på i snitt 825.000 fat pr. dag ut året, men at markedet snur til et tilbudsoverskudd på i snitt 1,6 millioner fat pr. dag for 2022», skriver senior oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets i en oppdatering onsdag.

«Dette ligner veldig på vårt fundamentale markedssyn, og vi venter at OPEC+ tvinges til å pause sin strategi for fortsatte produksjonsøkninger i første halvår 2022», legger han til.

Frontkontrakten for Brent-oljen står onsdag formiddag i 71,79 dollar fatet, ned 1,7 prosent så langt i dagens handel.