Støre åpner for å vurdere ny oljeskatt

– Mitt svar er at vi er åpne for å vurdere det. Men vi skal nå sette oss inn i det de har lagt fram, sier Støre til NTB.

NTB møter ham i Bergen, der Støre var midt i forberedelsene til TV 2s partilederdebatt da regjeringen hasteinnkalte til pressekonferanse tirsdag kveld.

Støre forteller at Arbeiderpartiet tar saken såpass på alvor at de fikk med seg pressekonferansen. Men det er for tidlig for ham å si noe definitivt om forslagene.

– Dette er spørsmål som berører aktivitet, arbeidsplasser, klima, mange forhold. Så vi skal ta stilling til dette når vi har fått studert det.

– Kom regjeringen dere i forkjøpet ved å legge dette fram helt på tampen av perioden?

– Nei, det vil jeg ikke si. Jeg syns det var litt overraskende at det kom en uke før valget, men det får så være.

Vedum: – Litt unorsk

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum mener forslagene må gjennomgås grundig.

Han reagerer på måten regjeringen la skattepakken fram på.

– Olje- og gassnæringen er Norges tyngste private næring. Det at det kommer et slikt utspill en uke før et valg, uten at det foreligger noe høringsdokument, det er litt unorsk, sier Vedum til NTB.

Sp-lederen understreker at ingen har sett hele forslaget ennå, ettersom selve høringsdokumentet ikke kommer før neste uke.

Dermed blir det vanskelig å ta stilling til innholdet.

– Man kan ikke på sparket ta stilling til forslag som bare er kommet i en pressemelding. Det handler om tusenvis av arbeidsplasser rundt omkring i Norge, sier Vedum.

«Stammere og mer nøytral»

Skatteforslaget ble lagt fram under stort hemmelighetskremmeri like før TV-nyhetene tirsdag kveld – under to uker før valget.

Målet er ifølge regjeringen en «strammere og mer nøytral» oljeskatt:

* Dagens regler for avskriving og friinntekt i særskatten skal fra og med 2022 erstattes med en kontantstrømskatt med umiddelbart fradrag for investeringskostnader.

* Leterefusjonsordningen avvikles.

* Samlet skatteprosent forblir 78 prosent. Men fordi selskapsskatten kommer til fradrag i særskatten, blir særskattesatsen økt teknisk til 71,8 prosent.

Selskapene må ta risikoen

De nye reglene vil ifølge klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) bety at risiko flyttes fra staten til selskapene.

– Med det gamle skattesystemet tok staten en større del av risikoen ved investeringer enn den gjør i andre næringer. Det betyr at investeringer som er marginalt lønnsomme eller kanskje ulønnsomme, likevel blir gjennomført, sa Rotevatn til NTB etter framleggelsen tirsdag.

– Med vårt forslag er det selskapene selv om tar den fulle og hele risikoen ved investeringer.

Mottakelsen av forslaget har vært blandet, men både miljøbevegelsen og industrien fastslår at konsekvensen trolig blir mindre leteaktivitet på sokkelen.

– Med dette forslaget kan jeg si med én gang at regjeringen ikke vil overleve denne budsjetthøsten om de skal gjøre det opp med oss, advarte Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug etter framleggelsen.