– Det er ikke sikkert at etterspørselen vokser så raskt som OPEC+ påstår

Oljeprisen stiger torsdag morgen og brent-oljen er opp 0,13 prosent til 71,36 dollar fatet. WTI-oljen stiger 0,16 prosent til 68,32 dollar fatet.

Prisen på olje styrker seg dermed igjen etter onsdagens fall i kjølvannet av OPEC+-møtet.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 71,60 dollar ved børsslutt onsdag.

OPEC+-møte

Onsdag møttes representantene for OPEC+-landene og de ble enige om å beholde bestemmelsen om å gradvis øke tilbudet i markedet. Det skal gjøres gjennom å øke produksjonen med 400.000 fat pr. dag hver måned.

Samtidig økte OPEC+ etterspørselsprognosen for 2022, samtidig som det står ovenfor et press for å øke produksjonen fra Biden-administrasjonen. Den uttalte onsdag at det var «glad for at gruppen har engasjert seg for å styrke produksjonen».

«Det som ikke er så sikkert er om etterspørselen vil kunne vokse så rask som OPEC+ og markedet påstår, gitt risikoen for nye nedstegninger og smitteøkning», skriver oljemarkedssjef i Rystad Energy, Bjørnar Tonhaugen, i et notat, ifølge Reuters.

Krevende oppstart

I USA kjemper oljeraffineriene i Louisiana mot orkanen «Ida» og anslår at det kan ta flere uker før de kan starte opp igjen på nytt. I tillegg er det strøm- og vannmangel for operatørene, som sannsynligvis vil kunne svekke etterspørselen.

Operatørene kjemper også for å komme i gang på plattformer og få fart på rørledningene i Gulfen, men rundt 1,4 millioner fat olje er fremdeles ikke i drift, uttalte amerikanske offshore-myndigheter onsdag.

Onsdag viste ferske tall fra Det amerikanske energidepartementets statistikkfløy (EIA) at råoljelagrene falt med 7,2 millioner fat.