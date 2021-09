Gladmelding fra DNO

Etter et fullført avgrensningprogram på 2020 Bergknapp-funnet i Norskehavet, har DNO høynet sitt estimat for utvinnbare ressurser med 35 prosent, går det frem av en børsmelding.

Wintershall Dea er operatør for lisensen (PL836S) med 40 prosent eierandel, mens DNO Norge og Spirit Energy har 30 prosent hver. Bergknapp-funnet ligger åtte kilometer vest for Maria-feltet (der Wintershall Dea også er operatør), i et område med eksisterende infrastruktur. Partnerne vil nå evaluere alternativer for videre utvikling.

Med ytterligere avgrensningsboring og testing, estimeres størrelsen av de tidligere oppdagede utvinnbare ressursene i Garn- og Tilje-formasjonene nå til 40-84 millioner fat oljeekvivalenter lettolje.

Samtidig har boring av en sidestegsbrønn støtt på en 260-meters hydrokarbonkolonne i Åre-formasjonen ikke sett i den originale letebrønnen. Åre-reservoaret estimeres av operatøren til 13-56 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter.

DNO opplyser også om at boringen av Gomez-prospektet (operatør med 65 prosent eierandel) og avgrensningsbrønnen på Black Vulture (32 prosent) fortsetter.