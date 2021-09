– Det er en risiko OPEC+ må adressere

Sjefanalytiker for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, tar sitt 2022-estimat for oljeetterspørselen ned med 1,2 millioner fat pr. dag, går det frem av en analyse mandag.

Forklaringen er at varianter av coronaviruset trolig vil dempe innhentingen av etterspørselen mer enn tidligere ventet.

Frontkontrakten for Brent-oljen faller 0,5 prosent til 72,24 dollar pr. fat mandag formiddag, mens WTI-oljen trekker ned 0,6 prosent til 68,91 dollar pr. fat.

– Veldig usikkert

«Likevel er det mye etterspørsel som skal hentes inn herfra. Etterspørselen i tredje kvartal er rundt 3 millioner fat pr. dag under 2019-nivået. Vi forventer at etterspørselen beveger seg over 2019-nivået tidlig i 2022 og snitter 100,7 millioner fat pr. dag for året. Men utsiktene er veldig usikre og etterspørselen kan lett stige eller falle én million fat pr. dag fra vårt estimat», skriver Schieldrop.

JEKKER NED: Analysesjef for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, spår lavere oljepriser i årene som kommer. Foto: NTB

Samtidig venter SEB-analytikeren at produksjonsveksten utenfor OPEC+ akselererer fra 0,6 millioner fat pr. dag på årsbasis i 2021 til 1,6 millioner fat pr. dag i 2022 – til en ny «all-time high»-produksjon på 51,2 millioner fat pr. dag.

USA-produksjonen er tatt ned 0,2 millioner fat pr. dag til 19,7 millioner fat pr. dag.

«OPEC+ må som i 2021 derfor holde seg i skinnet gjennom hele 2022, med lite rom for å øke produksjonen ytterligere fra februar og fremover», heter det.

Spår lavere priser

Schieldrop senker derfor sitt «call on OPEC+»-estimat – det vil si OPEC+-produksjonen som må til for å balansere oljemarkedet – for 2022 med 1,0 millioner fat til 49,5 millioner fat pr. dag.

«Vi forventer at OPEC+ blir mindre aggressive på priser og lagertrekk i 2022. Prognosene om «peak demand» innen 2026 er en risiko OPEC+ må adressere. I så fall er spillerommet veldig lite for organisasjonen, og deres strategi kan begynne å gjenspeile denne risikoen», fortsetter Schieldrop.

SEB-analytikeren venter nå at Brent-oljen snitter på 65 dollar pr. fat i fjerde kvartal 2021 og 67 dollar pr. fat for helåret 2021.

«Vår prognose for 2022 er uendret på 62,50 dollar pr. fat ettersom vi venter at det optimistiske momentumet i 2021 avtar inn i 2022. For 2023 er prognosen vår uendret på 57,50 dollar pr. fat», heter det videre.