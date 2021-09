Demper DNO-optimismen

DNO opplyste mandag morgen om at selskapet har høynet sitt estimat for utvinnbare ressurser 2020 Bergknapp-funnet i Norskehavet med 35 prosent, etter at operatøren Wintershall Dea har fullført et avgrensningprogram.

Samtidig hadde boring av en sidestegsbrønn støtt på en 260-meters hydrokarbonkolonne i Åre-formasjonen ikke sett i den originale letebrønnen.

En heller lunken duo

Arctic Securities og analytiker Daniek Stenslet beskriver resultatene fra avgrensningsboringen som blandede, og trekker frem gasskolonnen i Åre-formasjonen.

«Selv om disse tallene ser oppmuntrende ut på overflaten, noterer vi oss Oljedirektoratets pressemelding som beskriver blandet reservoarkvalitet, slik at vi tror kommersialiteten i funnene ikke skal tas for gitt», går det ifølge TDN Direkt frem av en oppdatering.

DNB Markets mener oppjusteringen av ressursestimatet tar ned risikoen i funnet, men også at den kun har en begrenset positiv virkning på deres vurdering av selskapets nettoverdi (NAV).

Mer positivt i Pareto

Analytiker Tom Erik Kristiansen i Pareto Securities er mer positiv, og mener vil det være sannsynlig med en tieback-utvikling med attraktiv økonomi, ettersom Maria-feltet ligger kun 8 kilometer unna med eksisterende infrastruktur.

«Frem til bekreftelse av kommersialitet estimerer vi at verdipotensialet i funnene er på 1-1,30 kroner pr. aksje. Dagens nyheter støtter også tesen om at DNOs nordsjøportefølje har snudd hjørnet, hvor verdsettelser sannsynligvis vil øke herfra», skriver han ifølge nyhetsbyrået.

DNO steg i tidlig handel, men er mandag ettermiddag ned rundt prosenten til 7,98 kroner på Oslo Børs.