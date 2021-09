Historisk Kina-grep – oljeprisene snur opp

Oljeprisene var ned i den første handelen fredag, etter at Kina varslet frislipp av strategiske oljereserver for å dempe prispresset for innenlandske raffinerier. Det skal være første gang at kinesiske myndigheter går til dette skrittet.

Men siden har pilene snudd oppover.

Brent november-olje stiger 0,7 prosent i 71,92 dollar pr. fat, mens WTI oktober-olje trekker opp 0,6 prosent til 68,52 dollar pr. fat.

Investorene har tidligere denne uken fokusert på at produsentene i Mexicogolfen sliter med å komme i gang igjen etter orkanen Ida, og det er nettopp uteblitte Shell-leveranser herfra som har utløst Kinas beslutning om å frigjøre strategiske reserver, uttaler en analytiker til CNBC.

Produksjon tilsvarende nesten 1,4 millioner fat pr. dag er fortsatt ute av spill i Mexicogolfen, og det samme gjelder én million fat pr. dag i raffinerikapasitet.

«Påvirkningen fra Ida vil fortsette å påvirke markedet en stund», skriver ING-analytikere fredag ifølge Platts.