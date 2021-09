Stor oversikt: Pareto ser mange gode muligheter innen E&P

GKP

I en oppdatering mandag skriver Pareto Securities at det fortsatt er attraktiv risk/reward-innen E&P-sektoren. Dette kommer av en kombinasjon av høy fri kontantstrøm og relativt lave verdsettelser, melder TDN Direkt.

Pareto oppjusterer også estimatene for brent-prisen for 2022 til 75 dollar pr. fat og 78 dollar i 2023. Før de venter at den vil falle til 70 dollar i 2024 og på lang sikt skal prisen ned til 60 dollar fatet.

FAVORITT: Adm. direktør Karl Johnny Hersvik og Aker BP er godt likt av Pareto. Men også Hersviks tidligere arbeidsgiver, Equinor, blir anbefalt av meglerhuset. Foto: Iván Kverme

Aker BP og Lundin er favorittene

Blant favorittene til meglerhuset finner man Aker BP og det svenske oljeselskapet Lundin Energy, hvor Pareto har en kjøpsanbefaling på begge. Ifølge meglerhuset er begge selskapene drevet av en sterk balanse, profitable produksjonsporteføljer, utbyttevekst fremover og mye lavere karbonavtrykk enn industrigjennomsnittet.

Andre selskaper som blir løftet frem er DNO, International Petroleum Company, Africa Oil og Panoro Energy siden Pareto mener selskapene for tiden har lav prising sammenlignet med nåværende kontantstrømgenerering.

I tillegg vil meglerhuset nevne Equinor som har hatt en sterk utvikling den seneste tiden skriver TDN Direkt.

«Vi fremhever Equinor som var fortrukne relative short som følge av en den betydelige sterkere utviklingen og premieprising mot sammenlignbare selskaper».