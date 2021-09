Strammere oljemarked enn ventet

Samtidig mener Schieldrop at produksjonen fra Opec+ har skuffet etter at produksjonen deres økte med mindre enn 100.000 fat pr. dag. Ifølge SEB-analytikeren hadde oljekartellet lovet å øke produksjonen med over 400.000 fat pr. dag fra august til desember.

Frigjør oljereserver

– Tilbudet er dermed betydelig strammere enn forventet, og både USA og Kina frigjør oljereserver. Våre forventninger om en demping av råoljeprisene mot slutten av året kan dermed være i fare, skriver Schieldrop.



Ifølge sjefanalytikeren skal USA selge 20 millioner fat råolje fra lagret sitt, mens Kina tømmer reservene for 22 millioner fat.

Det har kommet noen overraskelser for oljemarkedet i høst. Blant annet en økning i smitte av delta-varianten, som har gjort at det har kommet nye nedstengninger – spesielt i Kina – som har holdt etterspørselen etter olje nede. Dette har gjort at prisrallyet opp til 85 dollar fatet, som SEB og andre meglerhus hadde sett for seg, er uteblitt.

Etterspørselen fremover er også usikker på grunn av covid-19, og Schieldrop venter at det vil komme en oppgang i smitte i løpet av høsten og vinteren.

Bull i USA

I USA tror de derimot at rallyet fortsatt kan komme. Ettersom prisene på gass og andre energikilder stiger, kan kaldt vær føre til at man bytter tilbake til olje, tror Bank of America.

Ifølge den amerikanske bankkjempen er det i Asia kapasitet til å brenne 1,5 millioner fat per dag til kraft, mens det er tilsvarende 300.000 fat tilgjengelig i Europa. Avhengig av hvor kaldt det blir, tror Bank of America-analytikerne at oljeprisen kan stige til så mye som 100 dollar fatet.

Samtidig sier analytikere hos Goldman Sachs at «oljeprisen kan stige betydelig», spesielt hvis atomavtalen med Iran kollapser.

Investeringsbanken mener markedet går i underskudd for tiden, og peker på den skuffende produksjonsøkningen til Opec+-landene, som sammen med orkanen «Ida» og andre hendelser som trekker ned oljeproduksjonen, har vært med på å gjøre markedet stramt.

Goldman Sachs sier de har satt et kursmål på 80 dollar fatet i fjerde kvartal, med en mulig oppside i begynnelsen av 2022.