– Oljeetterspørselen gjør et kraftig byks

Det internasjonale energibyrået (IEA) estimerer nå den globale oljeetterspørselen for 2022 til 99,39 millioner fat pr. dag, går det frem av september-rapporten sluppet tirsdag. Det tilsvarer en oppjustering på 80.000 fat pr. dag fra august.

2021-etterspørselen vurderes fremdeles til 96,15 millioner fat pr. dag, noe som peker mot en vekst på 5,2 millioner fat pr. dag fra i fjor – og en 2022-vekst på 3,2 millioner fat pr. dag.

Spår oktober-comeback

«Global oljeetterspørsel estimeres til å ha falt i tre måneder på rad grunnet et oppsving i coronasmittetilfeller i Asia. Som et resultat er etterspørselen i tredje kvartal nedjustert med 200.000 fat pr. dag siden august-rapporten. Tegn tyder allerede nå på at smitten avtar, med etterspørselen ventet å komme tilbake med kraftige 1,6 millioner fat pr. dag i oktober, og en vekst som vil fortsette ut året», skriver IEA.

På tilbudssiden anslår IEA en oljeproduksjon i land utenfor OPEC på 66,67 millioner fat pr. dag i 2022, noe som tilsvarer en nedjustering på 80.000 fat pr. dag fra forrige rapport.

2021-produksjonen er nedjustert fra 63,87 til 63,69 millioner fat pr. dag, noe som peker mot en produksjonsøkning på 3 millioner fat pr. dag i 2022.

Lagertrekket fortsetter

OECDs samlede olje- og produktlagre falt med 34,4 millioner fat i juli og sto ved utgangen av måneden i 2.850 millioner fat. Dette er 185,7 millioner fat under snittet for årene 2016-20 og 120,3 millioner fat under 5-årig snitt før corona.

Foreløpige tall for USA, Europa og Japan viser at lagrene falt ytterligere 31,1 millioner fat i august, mens olje i kortsiktig flytende lagre falt med 20,3 millioner fat til 101,7 millioner fat.

Til slutt ser IEA nå en «call on OPEC» (produksjonen som må til for å balansere oljemarkedet, red. anm.), pluss lagerendringer, på 27,2 millioner fat pr. dag i 2022. Det er en oppjustering fra 27,1 millioner fat i forrige rapport.

For 2021 er «call on OPEC» pluss lagerendringer oppjustert fra 27,0 til 27,2 millioner fat pr. dag.

Nicholas nærmere Texas

Brent november-olje stiger tirsdag ettermiddag 0,8 prosent til 74,10 dollar pr. fat, mens WTI-oktober-olje er like mye opp til 70,99 dollar fatet.

Oppgangen henger sammen med at amerikansk oljeindustri nå stålsetter seg for en ny storm som nærmer seg Texas.

– Bekymringer for Nicholas utløste kjøpsaktivitet, ettersom den trolig rammer området der Ida herjet. Dog er ikke styrken ventet å være den samme som Ida hadde, sier analysesjef Hiroyuki Kikukawa i Nissan Securities til CNBC.