31 selskaper vil lete etter mer olje på norsk sokkel

Saken oppdateres.

Olje- og energidepartementet hadde ved fristens utløp 8. september mottatt søknader fra 31 selskaper i forbindelse med utlysningen av TFO 2021 (tildeling i forhåndsdefinerte områder), går det frem av en pressemelding.

Totalt antall søknader offentliggjøres ikke av konkurransemessige hensyn, og departementet tar sikte på å offentliggjøre hvem som tilbys andeler på nyåret 2022.

– Det er gledelig at oljeselskapene fortsatt ser gode muligheter på norsk sokkel. Leting er viktig for å opprettholde aktivitet og god ressursforvaltning, og det legger grunnlaget for verdiskaping og trygge arbeidsplasser over hele landet, sier olje- og energiminister Tina Bru i en kommentar.

TFO er den årlige konsesjonsrunden for de best kjente leteområdene på norsk sokkel, og omfatter det meste av tilgjengelige leteområder. Det forhåndsdefinerte området ble i år utvidet i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.