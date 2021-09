Finansdirektøren i Aker BP: – Det er en kostnad vi forbereder oss på

– Vi betaler pr. i dag klimakvoter for alle våre utslipp, og observerer at dette er en kostnad som går oppover, sier finansdirektør i Aker BP, David Tønne, til TDN Direkt torsdag i forbindelse med energikonferansen til Pareto Securities.

– Det er en av hoveddriverne, i tillegg til miljøaspektet, for at vi jobber for å drive energieffektivisering for å redusere CO2-utslipp, sier Tønne.

Aker BP Oljeselskap med leting, utbygging og produksjon på norsk kontinentalsokkel, og et resultat av fusjonen mellom BP Norge og Det norske oljeselskap høsten 2016.

Adm. direktør er Karl Johnny Hersvik, som tiltrådte mai 2014.

Største aksjonær er Kjell Inge Røkke gjennom Aker Kværner Holding og Aker.

Han er imidlertid klar på at selv om karbonprisene den seneste tiden har økt mye, har det lenge vært forventet at de vil øke.

– Det at karbonprisene har steget den seneste tiden er forventet. Vi har lenge hatt en underliggende tro på at karbonprisene vil øke over tid, gitt det makrobildet som vi ser, og det er en kostnad vi forbereder oss på med å drive ned utslipp, sier han.

Norske myndigheter ser for seg at en innen 2030 må betale rundt 2.000 kroner pr. tonn CO2 – hvilket vil være en kombinasjon av CO2-avgifter og CO2-kvoter.

– Når vi gir investeringsbeslutninger og gjør langsiktige prognoser ser vi på disse to avgiftene kombinert, og legger det inn i våre beregninger. Jeg mener absolutt at myndighetene har vært gode på å skape forutsigbarhet over tid, sier Tønne.