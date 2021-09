Aker BP vil presentere sin plan innen utgangen av 2022

Aker BP planlegger å levere inn plan for utbygging og drift (PUD) innen utgangen av 2022, og mener det er et realistisk tidsskjema. Det gjorde finansdirektør i Aker BP, David Tønne, klart i forbindelse med energikonferansen til Pareto Securities torsdag.

– Dette er investeringsbeslutninger vi har hatt på planen å gjøre, også lenge før pandemien. Vi har tatt opp igjen planleggingen og utviklingen av disse prosjektene nå som pandemien er over, og mener det er et realistisk tidsskjema, sier Tønne til TDN Direkt.

Onsdag tildelte Aker BP FEED-kontrakter til en verdi av nærmere 700 millioner kroner for feltutviklingen av NOA Fulla i den sørlige delen av Noaka-området, som består av NOA, Fulla og Krafla. Aker BP er operatør for NOA Fulla i sør. Equinor er operatør for Krafla i nord.

På spørsmål om når en kan vente at selskapet vil tildele flere kontrakter på NOA Fulla, svarer Tønne:

– Det vil komme kontrakter løpende knyttet både til FEED, «long leed items» og etter hvert som prosjektet blir sanksjonert, men mer detaljer kan jeg ikke gi nå.