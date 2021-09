– Prisene har nådd rekordnivåer som ikke er bærekraftige

– Gassprisene som den siste tiden har nådd rekordnivåer er ifølge OKEA ikke bærekraftige, sier adm. direktør i OKEA, Svein Liknes, til TDN Direkt i forbindelse med energikonferansen til Pareto Securities torsdag.

– Prisene vi ser nå er ikke bærekraftige. Vi forventer en utjevning. Men jeg har like fullt troen på markedet fremover. Vi ser tydelig at det har vært underinvestert, og at når etterspørselen virkelig kommer nå, sier han.

I går guidet selskapet at de venter driftsinntekter i tredje kvartal 2021 rundt en milliard kroner, opp fra 321 millioner i samme kvartal i fjor – drevet av nettopp oppgangen i olje- og gassprisene.

Liknes forklarer til TDN Direkt at han på ingen måte er bekymret for en eventuell nedgang i prisene, fordi det vil fortsette å være høy etterspørsel etter olje og gass også under energitransformasjonen verden står ovenfor.

– Vi står overfor en realitetssjekk nå. Mange spør meg hvorfor jeg enda holder på i denne olje- og gassindustrien, men sannheten er at det så absolutt fortsatt finnes etterspørsel etter det produktet vi leverer, sier Liknes.

OKEA Oljeselskap med produksjon på norsk kontinentalsokkel og hovedkontor i Trondheim.

Adm. direktør er Svein J. Liknes.

Etablert i 2015 av blant andre tidligere oljeminister Ola Borten Moe.

I dag er største aksjonær thailandske Bangchak.

Har eierandeler i oljefeltene Draugen, Gjøa og Ivar Aasen.

Energi for å nå målene

Han forklarer at dersom en legger FNs bærekraftsmål til grunn, så ser en at det trengs energi for å klare å levere på bredden av disse målene.

– Samtidig er vi veldig observante på at vi innen vårt kommersielle handlingsrom må gjøre det som er forventet innen reduksjon av CO2 og den type ting, sier han.

Han er imidlertid klar på at målet for selskapet ikke nødvendigvis vil være å nå nettonullutslipp – ei heller langt frem i tid.

– Vi drifter en del eldre felt, slik at vårt bidrag når det kommer til å senke CO2-utslippene handler om å redusere. Det er ikke nødvendigvis realistisk at vi når netto-null, men vi kan likevel redusere utslippene betraktelig innenfor vårt handlingsrom, sier han.

Hva gjelder karbonprisene, som har økt betraktelig den seneste tiden, og som for øyeblikket ligger på 64 euro pr. tonn CO2, er Liknes tydelig på at dette vil øke kostnadene for selskapet fremover.