Shell selger skiferolje for over 80 milliarder

Shell Enterprises LLC, et datterselskap av Royal Dutch Shell, har nådd frem til og signert en avtale for salg av deres Permian-virksomhet til ConocoPhillips for 9,5 milliarder dollar, går det frem av melding fra Shell mandag kveld.

– Etter vurdering av flere strategi- og porteføljemuligheter for vår Permian-eiendel, fremsto denne transaksjonen med ConocoPhillips som veldig overbevisende verdiskapning, sier sjefen for Shells oppstrømsvirksomhet, Wael Sawan, i en kommentar.

Videre fremgår det at kontantprovenyet fra transaksjonen vil bli brukt til å finansiere et ekstra aksjonærdistribusjon på totalt 7 milliarder dollar, mens resterende del av provenyet vil ha til hensikt å styrke balansen.

Dette vil komme i tillegg til den faste aksjonærdistribusjonen på 20-30 prosent av kontantstrømmen fra driften. Forventet gjennomføring av transaksjonen opplyses å være i fjerde kvartal 2021.