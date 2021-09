Oljeprisene videre opp

Oljeprisen fortsetter oppgangen. Brent-oljen stiger 0,9 prosent til 75,28 dollar pr. fat onsdag morgen, noe som er opp fra rundt 74,40 dollar da Oslo Børs stengte tirsdag.

WTI-oljen trekker opp 0,9 prosent til 71,43 dollar pr. fat.

Oppgangen kommer etter tirsdagens tall fra American Petroleum Institute (API), som viste et lagertrekk på 6,1 millioner fat for amerikanske råoljelagre i forrige uke. Konsensus pekte mot at lagrene skulle falle 2,4 millioner fat.

Ida-effekten

«Økte bekymringer for USA-produksjonen ser ut til å overskygge andre faktorer...som usikkerheten rundt utfallet av Federal Reserve-møtet og frykt for at Evergrande-saken kan utløse en bredere krise, sier ActivTrades-analytiker Ricardo Evangelista til Reuters.

Royal Dutch Shell, den største produsenten i Mexicogolfen, opplyste mandag at skadene på fasiliteter for offshorefrakt vil holde produksjonen nede inn i neste år.

Samme dag var rundt 18 prosent av oljeproduksjonen og 27 prosent av naturgassproduksjonen i Mexicogolfen fortsatt offline, viser tall fra Bureau of Safety and Environmental Enforcement (BSEE) over tre uker etter at orkanen Ida herjet i området.

Gassen støtter

Senioranalytiker Jeffrey Halley i Oanda trekker frem i sin oppdatering onsdag at de stigende gassprisene virker støttende for oljeprisene.

Han viser også til rapporten fra OPEC+ om at etterlevelsesgraden i den gjeldende produksjonsavtalen steg til 116 prosent i august, og at grupperingen sliter med å pumpe nok olje til å møte etterspørselen.