Oljeprisen opp etter lagertrekk

Oljeprisene stiger torsdag morgen, godt hjulpet av strammere tilbud, lagertrekk i USA og bedre risikosentiment.

Brentoljen stiger 0,7 prosent til 76,36 dollar pr. fat torsdag morgen. WTI-oljen er opp 0,5 prosent til 72,36 dollar pr. fat.

Til sammenligning kostet et fat Nordsjøolje 75,76 dollar da Oslo Børs stengte i går.

Ifølge statistikk fra Det amerikanske energidepartementets statistikkfløy (EIA) falt amerikanske oljelagre med 3,5 millioner fat forrige uke til 414,0 millioner fat. På forhånd var det ventet et lagertrekk på 2,4 millioner fat ifølge Trading Economics. Videre viser tallene en oppgang i bensinlagrene på 3,5 millioner fat, mens destillatlagrene falt med 2,6 millioner fat.

– Oljeprisene stiger etter at amerikanske lagertall falt til sitt laveste nivå på siden oktober 018, sier senior analytiker Edward Moya i Oanda ifølge Platts.

Moya legger dessuten til at fundamentale forhold i markedet har snudd til mer bullish siden bekymringer rundt svakere utvikling i kinesisk økonomi har roet seg noe, samt prognoser som viser at tilbudsmangel på gass vil kunne lede til økt etterspørsel for olje.

Reuters skriver torsdag at markedet generelt også støttes av et bredt skifte i markedet til risikable aktiva, på grunn av mindre bekymringer rundt Evergrande og den potensielle påvirkningen situasjonen i selskapet kan ha for kinesisk økonomi.

Ifølge Platts ventes det også at globalt oljetilbud vil være stramt fremover, og trekker energiminister Suhail al-Mazrouei i De forente arabiske emirater sin uttalelse tidligere i uken om at Opec og deres allierte burde holde seg til avtalen om å øke produksjonen med 400.000 fat olje pr dag hver måned fremover, selv om enkelte observatører mener man burde ha enda større produksjonsøkninger ettersom koronarelaterte restriksjoner lettes.