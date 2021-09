– Frosk-utbyggingen forlenger en allerede lang suksesshistorie på Alvheim som både vi og våre partnere kan være stolte av. Driftsmessig er feltet blant de mest kostnadseffektive på norsk sokkel, og ressursgrunnlaget har mangedoblet seg siden oppstarten, sier konsernsjef Karl Johnny Hersvik i Aker BP i en uttalelse.

Mandag overleverer han og Aker BP utbyggingsplanen (PUD) for Frosk til myndighetene – et nytt satellittfelt til Alvheim-feltet som selskapet er operatør for.

– Vi har ingen med på video i dag faktisk. Det er første gang jeg har vært i et møte uten noen på video eller telefon siden 12. mars 2020, sa Hersvik med et smil før statssekretær Lars Andreas Lunde mottok planen.

– Å få en frosk i fanget på en mandag er vel et tegn på at det blir en god uke, sa Lunde og roste selskapene for å holde prosjektarbeidet i gang gjennom coronakrisen, særlig med tanke på aktiviteten det skaper i leverandørindustrien.

– Vi sier heller ikke nei til mer penger til statskassen, supplerte han med et smil.

Ved å investere 230 millioner dollar (rundt to milliarder kroner) regner man med å få hentet opp rundt 10 millioner fat oljeekvivalenter fra første kvartal 2023.

Med Aker BPs eierandel på 65 prosent betyr dette om 6,5 millioner fat til 1,3 milliarder kroner. Med dagens høye oljepris på 79 dollar per fat har denne oljen en salgsverdi på 4,5 milliarder kroner, basert på spotprisen på Nordsjøolje.

Alvheim-feltet til Aker BP Foto: Aker BP

Byggeplaner for 10 milliarder hittil i år

Frosk er den andre utbyggingsplanen selskapet leverer totalt og for Alvheim-området i år. Før sommeren ble planene for Kobra East & Gekko sendt inn.

Dette prosjektet innebærer investeringer på rundt en milliard dollar (8,6 milliarder kroner med dagens kurs) for Aker BP og partnerne, og regner man med Frosk er investeringene altså oppe i over 10 milliarder på de to satellittene.