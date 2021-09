Oljeprisen stiger for femte dag på rad og brent-oljen snuser på 80 dollar fatet. Så høyt har den ikke vært på nesten tre år, nærmere bestemt siden oktober 2018.

Et par av faktorene som spiller inn på prisstigningen er fortsatt begrenset produksjon ved de amerikanske raffineriene langs kysten etter at orkanen «Ida» herjet, samt økt global etterspørsel etter drivstoff.

Drivstoffetterspørselen er ventet å nå de samme nivåene som før pandemien innen begynnelsen av neste år, men en usikker raffinerikapasitet vil ha innvirkning på veksttakten, uttalte oljeprodusenter og råvaretradere under Platts APPEC 2021-konferanse mandag.

Selv om økende smitte har påvirket etterspørselen etter eksempelvis flydrivstoff negativt, så har forbrukstrendene for bensin og diesel vært økende, ifølge de ledende produsentene, melder Reuters.

«Vi så at raffineringsmarginene økte i takt med at etterspørselen økte, men det er fortsatt en god del uutnyttet kapasitet og en god del av kapasiteten er lagt ned», sa Eugene Leong, president for BP i Singapore og adm. direktør for BPs handel i Asia og Midtøsten, under konferansen.

Positive prognoser

Fort kort tid siden rykket det internasjonale energibyrået (IEA) ut og spådde et robust oppsving i fjerde kvartal på grunn av «sterkt oppdemt etterspørsel og bedring i vaksinasjonsprogrammene».

Eksempelvis forventer den amerikanske olje- og gassprodusenten Hess at etterspørselen vil stige til nivåene før pandemien, til rundt 100 millioner fat pr. dag, innen utgangen av året eller tidlig i 2022, sa president Greg Hill til Reuters.

Til sammenligning venter IEA en etterspørsel på 96,1 millioner fat. pr. dag innen 2021 og 99,4 millioner fat i 2022. OPEC venter en etterspørsel på 99,7 millioner fat i fjerde kvartal.

Hopp på 10 dollar

Den siste måneden er oljeprisen opp nesten 11 prosent og har på det høyeste vært oppe i 79,47 dollar. Den amerikanske investeringsbanken Goldman Sachs tror den skal videre opp.

Banken har økt prognosene for prisen på brent-oljen innen utgangen av året til 90 dollar fatet, opp fra den tidligere spådommen på 80 dollar. Oppjusteringen begrunnes med økt drivstoffetterspørsel og strammere tilbud på grunn av etterspillene fra orkanen «Ida».

«Vi har lenge hatt et positivt syn på oljeprisen blant annet på grunn av den store forskjellen mellom tilbud og etterspørsel, en smittesituasjon som har bedret seg raskere enn konsensus og en vedvarende svekket tilbudsside fremover», skriver Goldman i et sitat datert 26. september, ifølge Reuters.

For 2022 har banken et noe lavere anslag for andre og fjerde kvartal og operer med en pris på henholdsvis 80 og 85 dollar fatet.