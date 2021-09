Lite oljefunn for DNO

DNO Norge AS har gjort et lite oljefunn nær Ekofisk-feltet i Nordsjøen, ifølge en melding fra Oljedirektoratet tirsdag.

Brønnen er boret om lag 14 kilometer øst for Ekofisk-feltet i sørlige Nordsjøen og 280 kilometer sørvest for Stavanger. Brønn 2/5-15 traff på olje i primærmålet i Våle-formasjonen, hvorav 23 meter med homogen sandstein av dårlig til moderat reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet.

Foreløpige analyser viser at det er stor usikkerhet knyttet til bevegelighet av olje. Det er derfor behov for ytterligere studier før et ressursestimat for funnet kan foreligge. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

DNO har en andel på 85 prosent i lisensen, mens Aker BP har 15 prosent.