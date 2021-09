Equinor avslutter boring av avgrensningsbrønn

Equinor har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/3-14 sørvest for Norne-feltet i Norskehavet.

Hensikten med brønnen var å avgrense funnet i Langeformasjonen, som fikk påvist olje- og gassfunn i 2019 i reservoarbergarter av tidligkritt alder, og videre evaluere reservoarets egenskaper, opplyser oljedirektoratet.

Før brønn 6507/3-14 ble boret var ressursanslaget for funnet i Langeformasjonen på mellom 0,4 og 4,4 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter.

Ifølge oljedirektoratet traff brønnen på Langeformasjonen på om lag 45 meter tykkelse, hvorav til sammen 24 meter sandsteinslag med moderate reservoaregenskaper. Sporene av petroleum var svake, og brønnen er klassifisert som tørr.

Det er for tidlig å gi et oppdatert ressursestimat for funnet, men avgrensningsbrønnen forventes å medføre et redusert estimat.

Det ble ikke utført formasjonstest, men det er utført datainnsamling.

Boringen ble foretatt av riggen «West Hercules», og skal nå om nå skal bore undersøkelsesbrønnen 6407/1-9 i utvinningstillatelse 939 i Norskehavet, der Equinor er operatør. Det er SFL Corporation som eier riggen og leier den ut til Seadrill. Raten på den nåværende kontrakten med Equinor, som varer til oktober i år, er 292.500 dollar pr. dag.