Danske Bank Markets skriver i en sektoroppdatering at oljekrisen i 2020 var en katalysator for en positiv syklus for oljemarkedet og oljeselskapene.

Meglerhuset mener man vil se tilsvarende mønster for olje som for gassprisen, hvor en forstående energikrise har vært med på å drive oljeekvivalente europeiske gasspriser til 150 dollar pr. fat. Ifølge danskene ser de et toppnivå for oljeproduksjon i 2023 ekskludert skiferolje og Opec+, skriver TDN Direkt.

Kan gå over 100 dollar

Lave lagernivåer og en historisk lav implisert reservekapasitet fra Opec+ gjør at Danke Bank ser en flerårig oppadgående syklus for olje- og E&P-næringen.

Meglerhuset mener at at reservekapasiteten til Opec+ vil falle under 2016-nivåer innen to år, men i motsetning til 2016 ligger oljelagrene nå under den historiske trenden.

Fremover utelukker ikke Danske Bank at brentoljen kan bikke over 100 dollar fatet i løpet av de neste to årene, og meglerhuset har satt opp anslaget sitt til henholdsvis 75 dollar pr. fat i 2022 og 80 dollar pr. fat i 2023.

Det britiske meglerhuset Barclays justerer også opp sine 2022-prognoser for både brent- og WTI-oljen. Ifølge en oppdatering tirsdag forventer britene at brentoljen vil i snitt koste 77 dollar pr. fat i 2022, mens WTI-oljen er ventet å ligge på 74 dollar fatet.

Endringene kommer ettersom de venter etterspørselen vil fortsette innhentingen neste år, siden effekten fra coronavaksinene har vist seg å være såpass effektive, melder TDN Direkt.

Mer positive til selskapene

Mens de reviderer utsiktene for oljesektoren har Danske Bank Markets også sett på oljeselskapene. Blant annet blir Equinor løftet fra hold til en kjøpsanbefaling. Samtidig blir kursmålet jekket opp med 40 kroner, til 235 kroner pr. aksje.

Danke Bank har også en kjøpsanbefaling på Kjell Inge Røkkes Aker BP, som i tillegg får kursmålet hevet fra 350 kroner til 365 kroner pr. aksje. Mens Lundin blir oppjustert fra 370 til 385 kroner pr. aksje, og får også gjentatt kjøpsanbefalingen fra meglerhuset.