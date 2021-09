– Så langt vil vi holde oss til planen om å øke produksjonen

Oljeprisen var på negativ kurs onsdag morgen, men har snudd opp utover dagen. Rundt klokken 14.00 er brent-oljen opp 0,15 prosent til 78,50 dollar. WTI-oljen er opp 0,36 prosent til 74,72 dollar.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 79,33 dollar ved stengetid på Oslo Børs tirsdag.

Opec+ skal møtes neste uke og vil mest sannsynlig holde seg til den eksisterende planen om å øke produksjonen med 400.000 fat olje pr. dag i november. Det til tross for at brent-oljen steg til over 80 dollar tirsdag, melder Reuters og viser til kilder.

– Så langt vil vi holde oss til planen om å øke med 400.000 fat pr. dag, sier en av kildene.

Oljeprisen falt etter toppnivået på over 80 dollar tirsdag, mye på grunn av usikkerhet rundt etterspørselen, i tillegg til Opec+ planer om en produksjonsøkning.

«Tilbudssiden har ikke endret seg mye, men den høye oljeprisen den siste tiden legger press på Opec+ for å øke produksjonen», skrev ANZ Research i et notat onsdag morgen.