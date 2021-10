Stor oljeutslipp i California – minst 572.000 liter olje har lekket ut i havet

– Utslippet har rammet Huntington Beach betydelig, med vesentlige økologiske konsekvenser på strendene og i våtmarkene, heter det i uttalelsen.

Redningsmannskaper jobber søndag med å dempe omfanget av lekkasjen før den sprer seg til de vernede våtmarksområdene ved Huntington Beach.

Lekkasjen skyldes en ødelagt rørledning knyttet til en oljeplattform utenfor kysten, ifølge myndighetene i Orange County. Olje begynte å lekke ut lørdag og spredte seg 34 kilometer, ifølge kystvakten.

Før daggry søndag hadde olje og døde dyr begynt å skylle opp på strendene i Huntington Beach, en by med rundt 200.000 innbyggere sør for Los Angeles.

Oljelekkasjen omtales som en av de største i Californias historie. I 1990 lekket 1,6 millioner liter råolje ut da et tankskip gikk på grunn utenfor Huntington Beach.

I 2015 sprakk en rørledning nord for Santa Barbara, noe som førte til at 541.313 liter råolje lekket ut over Refugio State Beach.