Oljeprisen synker mandag morgen og brent-oljen er ned 0,29 prosent til 78,98 dollar fatet. WTI-oljen faller 0,08 prosent til 75,52 dollar fatet.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 78,32 dollar ved stengetid på Oslo Børs fredag.

Oljeprisen har gått kraftig opp den siste tiden på grunn av en begrenset tilbudsside og økende global etterspørsel. Bare de siste 30 dagene er brent-oljen opp 8,5 prosent, mens den så langt i år har steget rett i underkant av 53 prosent.

«Risikoapetitten har vært enorm på grunn av økende tillit til sterk global vekst. Nå fokuserer investorene på det kommende Opec+-møtet», skriver ANZ Research i et notat.

Opec+-møtet finner sted mandag ettermiddag, og det er ventet at oljekartellet vil styrke tilbudssiden etter at produksjonen har vært på et lavere nivå under pandemien. I juli ble de enige om å øke produksjonen med 400.000 fat hver dag hver måned frem til tidligst april 2022, for å fase ut de daværende kuttene på 5,8 millioner fat.

Kilder Reuters har vært i kontakt med mener nå at flere produsenter ønsker å produsere mer enn dagens volum og grensene satt av Opec+.

Det tidligste en eventuell produksjonsøkning kan begynne er i november, siden Opec+ bestemte produksjonsnivået ut oktober på det forrige møtet.