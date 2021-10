Oljeprisen rett til værs etter OPEC-rykter

Prisen for et fat Brent-olje står i skrivende stund opp 3,5 prosent til 81,10 dollar.

En kilde i OPEC+ sier Joint Ministerial Monitoring Committee anbefaler at kartellet holder oljeproduksjonspolitikken uendret, ifølge Reuters.

Oppdatering 15.52: OPEC+ bekrefter at de på møtet mandag ble enige om å holde oljeproduksjonspolitikken uendret, ifølge en melding fra OPEC selv.

OPEC+-møtet ble holdt mandag ettermiddag, og det har vært ventet at oljekartellet vil styrke tilbudssiden etter at produksjonen har vært på et lavere nivå under pandemien.

Det var spekulert i om OPEC ville øke produksjonen mer enn de 400.000 fat pr. dag som var ventet, men nå ser det ut til at den ventede økningen opprettholdes.

Bloomberg melder også at OPEC+ anbefaler å beholde produksjonshoppet på 400.000 fat pr. dag.

WTI-prisen stiger også 2,4 prosent til 77,55 dollar pr. fat.

I juli ble OPEC enige om å øke produksjonen med 400.000 fat hver dag hver måned frem til tidligst april 2022, for å fase ut de daværende kuttene på 5,8 millioner fat.

Kilder Reuters har vært i kontakt med mener nå at flere produsenter ønsker å produsere mer enn dagens volum og grensene satt av OPEC+.