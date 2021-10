Oljeprisene skjøt i været mandag ettermiddag etter bekreftelsen fra OPEC+ om at landene er på enige om å holde oljeproduksjonspolitikken uendret.

Det vil si partene holder seg til juli-avtalen som stipulerer 400.000 fat pr. dag hver måned frem til minst april 2022 for å fase ut daværende produksjonskutt på 5,8 millioner fat pr. dag.

Brent-oljen stiger 0,3 prosent til 81,48 dollar pr. fat i asiatisk handel tirsdag morgen, og holder dermed stand rundt tre-årig høy etter mandagens markante oppgang. WTI-oljen holder seg på de høyeste nivåene på syv år, og står i 77,72 dollar pr. fat.

OPEC+ motsto dermed anmodninger fra USA og India om å øke produksjonen mer enn i juli-avtalen, og en kilde opplyste til Reuters i forkant av mandagens avstemning til bekymring for at en fjerde coronabølge kan stikke kjepper i hjulene for gjeninnhentingen i etterspørselen.

Russlands visestatsminister Alexander Novak ga etter samtalene mellom landene uttrykk for at markedet nå er balansert.

– Nesten sjokkerende

Analysesjef for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, skrev i en oppdatering mandag at han ville finne det «nesten sjokkerende» om OPEC+ ville holde produksjonspolitikken uendret, og viste til hvor raskt lagrene faller. Global analysesjef for råvarer i Citigroup, Edward Morse, er også overrasket over OPEC+ (se video under).

Foreløpig Reuters-konsensus peker mot at amerikanske olje- og destillatlagre i snitt falt rundt 300.000 fat pr. dag i uken som endte 1. oktober.

«Vi forventer en gradvis normalisering i etterspørselsveksten, og en rekyl i produksjonen vil begynne å tynge oljeprisene fra fjerde kvartal», skriver Capital Economics ifølge nyhetsbyrået.

«I år har veksten i etterspørselen toppet tilbudet, og hjulpet oljeprisene til sine høyeste nivåer på flere år, men vi venter at denne dynamikken reverseres når OPEC+ trapper opp produksjonen», heter det videre.