– Den kontantstrømmen vi ser nå vil helt klart ha effekter på utbyttene, sier Teodor Sveen-Nilsen, analytiker i Sparebanken1 Markets til Finansavisen TV.

Han og meglerhuset har nylig nedgradert flere oljeselskaper på grunn av den kraftige kursveksten som har vært den siste tiden – Equinor har gått fra Hold til Selg, men Aker BP har gått fra Kjøp til Hold.

Samtidig er kursmålene for de to aksjene oppjustert fra henholdsvis 205 til 220 kroner og fra 280 til 305 kroner.

Til tross for at han mener aksjekursene kanskje ikke har så veldig mye mer å gå på, så peker Sveen-Nilsen på at de voldsomme inntektene i næringen nå fyller kassene.

– Vil det føre til mer utbytte?

– Det korte svaret er ja, sier han.

– Aker BP har jo vært mer avventende med å øke utbyttene sine kraftig etter pandemien?

– De betaler mindre enn det de er i stand til å gjøre på grunn av skattepakken, sier Sveen-Nilsen, med referanse til den midlertidige oljeskattepakken som ble vedtatt av Stortinget i juni i fjor.

– Det er politiske kontroversielt å øke utbyttene for mye, spesielt for et selskap som Aker BP som vi vet har vært ganske involvert i forhandlingene med politikere og myndigheter, sier han videre.

Forventer at flere vil sitte med negativ nettogjeld

For sektoren mener Sveen Nilsen «det er helt klart at flere vil betale utbytte».

Oljeselskaper i Norge og rundt i verden trakk i bråbremsen i fjor da pandemien slo til. For å beskytte kontantstrømmen sin ble det gjort kutt og utsettelser i investeringer, samtidig som utbytter ble kappet, slik at selskapene fortsatt satt igjen med penger etter at driftskostnadene var dekket med de lave oljeprisene.

I etterkant har prisene steget og situasjonen er dramatisk endret.

Han peker på at av de 18 rene olje- og gasselskapene som meglerhuset følger, så betalte 6 av dem utbytte i fjor.

– I 2023 antar vi at 14 av de vil betale utbytte. Vi ser også at flere av selskapene i løpet av 2022 faktisk vil ha netto cash (at kontantbeholdningen overgår gjelden, journ.anm.), og flere har gått fra en ganske tung gjeldssituasjon.

